Nenechajte si v LETE ujsť. Dovolenkové lákadlá malebného Liptova

Bratislava 8. júla (TASR) - Liptov sa môže pochváliť jednou z najmalebnejších prírodných scenérií Slovenska. Vďaka jedinečnosti prírodných zaujímavostí a bohatstvu kultúrno-historických pamiatok patrí medzi najatraktívnejšie a najvyhľadávanejšie oblasti.Je najstaršia architektonická pamiatka Liptova a najvyššie položený slovenský hrad – leží vo výške 993 metrov. Ruiny hradu sa rozprestierajú na vrchu zvanom Sestrč v Chočských vrchoch, nad obcami Kalameny a Bukovina neďaleko Ružomberka.V blízkosti Liptovského hradu ležia známe kúpele Lúčky. Ich história sa datuje od roku 1761, keď dal zemepán Adam Turiansky vykopať priestranný bazén - prvý ozajstný kúpeľ s liečivými účinkami.Obec Lúčky sa môže popýšiť aj ďalším unikátom. Priamo v jej centre sa nachádza 13 metrov vysoký, kaskádový Lúčanský vodopád, ktorý je od roku 1974 Národnou prírodnou pamiatkou.Rozprestiera sa nad obcou Likavka, blízko Ružomberka. Po rozsiahlej rekonštrukcii bola verejnosti sprístupnená Hunyadyho veža, v ktorej je umiestnená expozícia z dejín Likavského hradu. Tá je od 18. mája 2020 pre verejnosť opäť otvorená za presne stanovených hygienických podmienok.V tejto podhorskej osade, ležiacej asi desať kilometrov od Ružomberka, sa zachovala pôvodná architektúra a štruktúra horskej osady želiarov, pastierov a drevorubačov. Pamiatka ľudovej architektúry Vlkolínec je zapísaná v Zozname svetového dedičstva UNESCO.Tamojšie Múzeum liptovskej dediny ponúka obraz roľníckych a remeselníckych stavieb obcí s výsadami a právami mestečiek s typickými znakmi ľudového staviteľstva dávneho Liptova.Obec leží v termálnom srdci Liptova neďaleko Ružomberka. Je známa najmä vďaka geotermálnym prameňom, liečivé účinky ktorých využívali už starovekí Kelti. Nachádza sa tam Vodný park s celoročnou prevádzkou.Rozprestierajú sa niekoľko sto metrov severne od obce Bešeňová na ploche niečo viac ako tri hektáre. Svojou neobyčajnou rozmanitosťou patria medzi najzaujímavejšie pramenisté útvary v Európe.Drevený kostol v obci Svätý Kríž: 14 kilometrov od Liptovského Mikuláša stojí drevený artikulárny kostol, ktorý patrí medzi najväčšie drevené kostoly v Európe. Prenesený tam bol počas výstavby Liptovskej Mary v rokoch 1974 až 1982 zo zatopenej obce Paludza.Skanzen Havránok predstavuje jedno z najvýznamnejších archeologických nálezísk na Slovensku, ktoré dokumentuje prítomnosť keltského obyvateľstva na Liptove v 4. až 1. storočí pred n. l. Nachádza sa pri obci Liptovská Sielnica nad priehradným múrom Liptovskej Mary. Pre verejnosť je opäť sprístupnené od 18. mája 2020 za presne stanovených hygienických podmienok.Vodné dielo medzi Liptovským Mikulášom a Ružomberkom sa nazýva aj "Liptovské more". Je vyhľadávaným centrom letnej rekreácie, ktoré ponúka široké možnosti kúpania, člnkovania, surfovania, jazdy na vodných skútroch, ako aj vyhliadkovú plavbu loďou z prístavu v Liptovskom Trnovci.Jedna z prvých známych jaskýň sveta sa nachádza približne desať kilometrov od Liptovského Mikuláša. Známa je nálezmi kostí medveďa jaskynného, ako aj ľadovými kvapľami a vodopádmi.Jediná celoročne prístupná jaskyňa na Liptove leží v severnej časti Jánskej doliny neďaleko obce Liptovský Ján.– trojica rázovitých liptovských dedín učupených pod Kriváňom, z ktorých každá ponúka niečo svojské, originálne.Celé jadro obce, rodiska mnohých významných slovenských osobností, ako napríklad spisovateľov Dobroslava Chrobáka, Petra Jaroša či hercov Ivana Rajniaka, Ondreja Jariabeka a Slava Záhradníka, je vyhlásené za zónu kultúrneho bohatstva. Obec preslávil aj film Martina Ťapáka Pacho, Hybský zbojník. Socha legendárneho zbojníka je na námestí.Kolíska najstaršieho a najväčšieho folklórneho festivalu na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Tento rok sa však festival pre nový koronavírus neuskutoční - organizátori presunuli termín na začiatok júla 2021.Z tejto rázovitej liptovskej obce je to len na skok do Važeckej jaskyne, ktorá je známa bohatou kvapľovou výzdobou.