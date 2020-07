VIDEO: Na hrade Uhrovec dokončili obnovu hospodárskej budovy

Uhrovské Podhradie 14. júla (TASR) – Najdlhšie ho vlastnili Zayovci, pánom hradu Uhrovec bol však aj Matúš Čák Trenčiansky. Začiatok histórie dnes už hradnej zrúcaniny v Strážovských vrchoch nad Uhrovským Podhradím (okres Bánovce nad Bebravou) sa viaže k 60. rokom 13. storočia, o jej obnovu sa niekoľko rokov systematicky stará občianske združenie Hrad Uhrovec.Na hradnú zrúcaninu sa turisti dostanú z Uhrovského Podhradia po modrej a zelenej turistickej značke, cesta im bude trvať približne hodinu. Odvážnejší môžu využiť kratšiu, no strmšiu cestu a k hradu prídu za polhodinu. Pri vstupe do priestoru nádvoria ich uvíta ovca, ktorá slúži ako strážny pes. Spoločnosť jej robí i kocúr Muro.povedal kastelán hradu Pavel Pavlis.začal svoje rozprávanie kastelán.Kráľ Belo IV. potom podľa neho začal dávať privilégiá šľachticom, hrad Uhrovec si postavili Bášovci z Trenčína ako sídlo v horách, keď sa niečo strhlo, mohli sa tam skryť so všetkými svojimi listinami a dole potom za nich bojovali vojaci.priblížil.Dokazuje to i listina, kde sa píše:Jeho majetky mali hodnotu päť zlatých, tieto hodnotu 5000 zlatých.Ďalšími majiteľmi hradu bol Ctibor zo Ctiboríc, neskôr potom Pongrácovci z Mikuláša.spomenul Pavlis.Majitelia hradu sa potom začali podľa neho meniť, tento stav trval až do roku 1547, keď za zásluhy v bitke proti Turkom a nemeckým protestantom dostal hrad do trvalej držby šľachtic František Zay. Dediči Zaya hrad vlastnili až do roku 1936, keď ho získala katolícka cirkev. Hrad navštevoval i Ľudovít Štúr, ktorý chodil i na Rokoš. Súperom Štúra bol práve gróf Zay, ktorý pomaďarčoval ľudí.O systematickú obnovu hradu sa už niekoľko rokov stará občianske združenie Hrad Uhrovec. V tomto období dokončili jeho členovia obnovu hospodárskej budovy, ktorú realizovali tri roky.dodal Pavlis.Hrad žije počas sezóny i podujatiami, obľúbeným medzi návštevníkmi je Hradný rínok. Uskutoční sa tam i tanečný workshop, romantický večer s 3D premietaním či piknik s bubnovaním a píšťalkami. Funguje tam i nonstop čajovňa pre ľudí, ktorí nemajú kde spať.