LETO2020: Nad Debraďou stojí rastlinný kostol z drevených trámov

Kostol sv. Ladislava, tiež ľudovo zvaný Rastlinný kostol sv. Ladislava, sa nachádza v katastri obce Debraď v okrese Košice – okolie na Jasovskej planine v Národnom parku Slovenský kras. Postavený bol v roku 2006 – 2007 na mieste základov bývalého kostola z konca 15. storočia, ktorý patril pod Opátstvo Rádu Premonštrátov v obci Jasov. Pod kostolom je prameň Ladislavovej vyvieračky a poľovnícka chata. Trámová konštrukcia kostola obopína majestátny buk pod ktorým je oltárny kameň, za ním rastie tiež dvoj dub. Najkratší prístup je z obce Debraď po lesnej ceste, ktorú radi využívajú cykloturisti. Značené turistické chodníky sem vedú z Moldavy nad Bodvou, Jasova a z Drienovských kúpeľov. Foto: TASR - Milan Kapusta

Debraď 20. augusta (TASR) – Jedným z lákadiel pre turistov v okrese Košice-okolie je Rastlinný kostol sv. Ladislava nad obcou Debraď. Ako pre TASR povedal turistický sprievodca Jozef Vaško, miesto, na ktorom stojí, je opradené niekoľkými legendami. Takzvaná ekokaplnka pozostáva zo základov niekdajšieho kostola a trámov z červenej borovice.Jedna z legiend hovorí o návrate vyčerpaných vojsk pod vedením uhorského kráľa, ktoré bojovali proti Kumánom.povedal s tým, že prameň známy ako Ladislavova vyvieračka nestráca na svojej intenzite ani dnes. Neskôr blízko neho postavili kostol. Prvá písomná zmienka o ňom pochádza z prelomu 15. a 16. storočia. Svätostánok bol viackrát zdemolovaný a vybudovaný nanovo. Okrem vypálenia Turkami ho v 50. rokoch minulého storočia zničila aj ŠtB.Pre tamojších obyvateľov ide o významné pútnické miesto, preto v rokoch 2006 a 2007 miestna samospráva opäť prejavila snahu o jeho obnovu. Keďže sa nachádza v Národnom parku Slovenský kras, postaviť nový kostol nebolo možné. Vznikla preto myšlienka vytvoriť ekokaplnku.povedal Vaško s tým, že súčasťou je aj kamenný oltár. Na bohoslužobné účely slúži raz v roku, a to počas odpustovej slávnosti.K rastlinnému kostolu vedie niekoľko trás.povedal. Vyštartovať možno aj z obce Drienovec. Ďalšou možnosťou je zelená turistická značka zo železničnej stanice v Moldave nad Bodvou. Návštevníci sa k rastlinnému kostolu dostanú aj po poľnej ceste z Debrade, pešo to trvá do 45 minút. Túto trasu využívajú najmä cyklisti.