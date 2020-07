Peniaze z verejnej zbierky pomôžu opraviť unikátny lodný mlyn

Kolárovo 20. júla (TASR) – Spolok Vodný mlyn vyhlásil verejnú zbierku na opravu poškodených častí Lodného mlyna v Kolárove. O registrácii verejnej zbierky na záchranu unikátnej technickej pamiatky rozhodlo Ministerstvo vnútra SR.



„V dôsledku vážneho poškodenia nosného hriadeľa mlynského kolesa sme pristúpili k jeho nútenej demontáži. Poškodenie vyše 40-ročného smrekového hriadeľa sa preukázalo aj pri postupnom rozpiľovaní jeho jednotlivých častí. Vzhľadom k tomu, že hrozilo závažné poškodenie aj ostatných zachovalých častí vodného mlyna, bolo nevyhnutné rozobrať celé vodné koleso, ktoré slúži na poháňanie mlynského mechanizmu nachádzajúceho sa na prednej lodi plávajúceho mlyna,“ informovali členovia spolku.



Lodný mlyn v Kolárove v okrese Komárno je posledným exemplárom plávajúceho mlyna a jediným lodným mlynom na Slovensku. Je funkčnou replikou bývalého vodného mlyna v Radvani nad Dunajom, ktorý existoval od roku 1920 do roku 1945, keď za záhadných okolností vyhorel. Lodiari a tesári z komárňanských lodeníc v roku 1982 vyrobili repliku podľa dvojmetrovej makety, ktorú vlastnil bývalý zamestnanec radvanského mlyna. Projekt na základe makety vypracovala Stavebná fakulta SVŠT v Bratislave. Po dokončení však mlyn zostal zakotvený v prístave v Komárne, kde pomaly niekoľko rokov chátral. V roku 1990 ho ochranári dotiahli vlečným remorkérom do pôvodného koryta Malého Dunaja, ktorý sa chystali prehradiť pri sútoku s Váhom. Mlyn zakotvil na mieste, kde sa vznáša na vodnej hladine doteraz.



Pri vstupe do areálu vodného mlyna je umiestnené Múzeum vodného mlynárstva. Skvostom medzi exponátmi je stroj na pohon transmisie s prevodom na pletacie stroje na výrobu sietí. Stroj bol do kolárovskej Kohnovej výrobne sietí privezený okolo roku 1913. Výrobňa existovala s ručnou prevádzkou už od 19. storočia. Spustením strojovej výroby sa zaradila medzi prvé vo svete. Rybárske siete sa začiatkom 20. storočia vyvážali z Kolárova takmer do 30 krajín sveta vrátane Kanady či Japonska.



K vodnému mlynu vedie 86 metrov dlhý most, ktorý je najdlhším dreveným riečnym mostom v strednej Európe. Vznikol v roku 1992, celodrevená konštrukcia bola postavená na základe výpovedí pamätníkov podľa pôvodného mosta, zničeného v polovici 20. storočia tiahnucimi sa ľadovými kryhami.