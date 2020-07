V Pokutskej doline turisti uvidia aj unikátny kamenný most z roku 1926

Zemný most, ktorý je unikátom pri stavbe lesných železníc, či vodopád neminú na svojej trase turisti a cyklisti, ktorí sa vydajú spoznávať krásy Pokutskej doliny v regióne stredného Pohronia. V tomto roku by chceli v doline oficiálne vyznačiť cyklotrasu, ktorá by po tejto trase viedla. Na snímke bývala stanica železničky, ktorá sa nachádza v Hrabičove vedúcej do Pokutskej doliny v okrese Žarnovica, 27. júla 2020. Foto: TASR - Ján Krošlák

Hrabičov 27. júla (TASR) - Zemný most, ktorý je unikátom pri stavbe lesných železníc, či vodopád neminú na svojej trase turisti a cyklisti, ktorí sa vydajú spoznávať krásy Pokutskej doliny v regióne stredného Pohronia. Žofia Buganová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Gron priblížila, že v tomto roku by chceli v doline oficiálne vyznačiť cyklotrasu, ktorá by po tejto trase viedla.Krásy regiónu však môžu milovníci turistiky spoznávať už aj dnes. Ak sa rozhodnú pre prechádzku Pokutskou dolinou, kroky by ich mali zaviesť do obce Hrabičov v okrese Žarnovica." priblížila Buganová.Na trase sa nachádza technická pamiatka Pokutský most, ktorý postavili v roku 1926. Ide o dvojoblúkový kamenný most, ktorý bol súčasťou dnes už zaniknutej lesnej železničky vedúcej celou Kľakovskou dolinou. Podľa Buganovej sa tam nachádza aj oddychové miesto s informačnou tabuľou. Cesta Pokutskou dolinou vedie ďalej cez Pavlovu lúčku až k Partizánskej chate pod Vtáčnikom, známej ako Škurátka. "" priblížila Buganová.Celá trasa má podľa jej slov približne 14 kilometrov. "" dodala Buganová.V Kľakovskej doline, v ktorej sa pokutská lokalita nachádza, je podľa jej slov viacero cyklotrás vytvorených Združením obcí Kľakovskej doliny. OOCR Región Gron združeniu pomáha pri ich legalizovaní a oficiálnom značení. Takisto chcú niektoré trasy doplniť." naznačila Buganová plány s tým, že do budúcna by bolo práve z tejto trasy možné Kľakovskú dolinu prepojiť cez obec Prochot so Žiarskou kotlinou. "dodala Buganová.