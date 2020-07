LETO2020: Banskoštiavnická Cestička lásky vedie po stopách Sládkoviča

Či bol pád Sládkovičovej múzy Márie Pischlovej do jazera Klinger nad Banskou Štiavnicou len nešťastnou náhodou alebo pokusom o samovraždu, sa už nikdy nedozvieme, no známe je, že ju po tejto udalosti začali domáci označovať za bláznivú. Tento, ale aj ďalšie menej známe príbehy zo života zaľúbenej dvojice približuje Cestička lásky v Banskej Štiavnici. Prechádzka vedúca ulicami mesta zavedie návštevníkov na miesta, ktoré sú späté so životom Andreja Sládkoviča a jeho Maríny. Sprevádzanie sa začína pri evanjelickom lýceu, kde kedysi spisovateľ študoval, pokračuje k rodnému domu jeho múzy, kde je v súčasnosti zriadená známa Banka lásky. Ďalšie kroky návštevníkov smerujú do evanjelického kostola, kde sa Marína vydávala a kde Sládkoviča ordinovali za kňaza, a tiež k hrobu Maríny na miestnom evanjelickom cintoríne. Na snímke rodný dom Maríny Sládkovičovej, kde je v súčasnosti zriadená známa Banka lásky v Banskej Štiavnici, 18. júla 2020. Foto: TASR - Ján Krošlák

Banská Štiavnica 18. júla (TASR) - Či bol pád Sládkovičovej múzy Márie Pischlovej do jazera Klinger nad Banskou Štiavnicou len nešťastnou náhodou alebo pokusom o samovraždu, sa už nikdy nedozvieme, no známe je, že ju po tejto udalosti začali domáci označovať za bláznivú. Tento, ale aj ďalšie, menej známe príbehy zo života zaľúbenej dvojice približuje Cestička lásky v Banskej Štiavnici, ktorou záujemcov sprevádza miestna literátka a bývalá slovenčinárka Mária Petrová.Prechádzka vedúca ulicami mesta podľa nej zavedie návštevníkov na miesta, ktoré sú späté so životom Andreja Sládkoviča a jeho Maríny. Sprevádzanie sa začína pri evanjelickom lýceu, kde kedysi spisovateľ študoval, pokračuje k rodnému domu jeho múzy, kde je v súčasnosti zriadená známa Banka lásky. Ďalšie kroky návštevníkov smerujú do evanjelického kostola, kde sa Marína vydávala a kde Sládkoviča ordinovali za kňaza, a tiež k hrobu Maríny na miestnom evanjelickom cintoríne.Petrová uviedla, že počas výkladu sa turistom snaží sprostredkovať nie známe fakty, ale skôr "perličky" zo života Sládkoviča a Maríny, ktoré nie sú všeobecne známe. Sprevádzanie spríjemňuje literátka aj recitovaním, do ktorého rada zapojí aj samotných turistov.Jednou z príhod, ktoré počas prehliadky približuje, je aj spomínaný pád 65-ročnej Márie do jazera Klinger. Podľa Petrovej sa dodnes nezodpovedalo, či išlo o nešťastnú náhodu alebo nie. "Či sa jej len šmykla noha alebo či náhodou nechcela spáchať samovraždu, nevieme, no ešte jej nebolo súdené umrieť. Vyniesol ju zamdletú na breh tajchár Mojička a poslal rýchlo malého syna do Štiavnice po pomoc," priblížila.Po Máriu prišiel ku Klingeru na koči jej syn, tajchárovi dal za záchranu matky päť zlatiek. Udalosť sa nezaobišla bez klebiet a odvtedy sa podľa Petrovej začalo o nej hovoriť ako o bláznivej. Miestni sa vraj začali po nej "inak" dívať, deti v meste zase po nej pokrikovali.Bližšie informácie o možnostiach absolvovať Cestičku lásky s Petrovou nájdu záujemcovia v Informačnom centre v Banskej Štiavnici.