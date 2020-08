Návštevnosť rozhľadne Čerešenka stúpa, otvoria pri nej aj ihrisko

Čižatice 14. augusta (TASR) – Návštevnosť rozhľadne Čerešenka stúpa, pre TASR to uviedol predseda občianskeho združenia (OZ) s rovnomenným názvom Viktor Dulina. Takmer pri 12 metrov vysokej kamennej veži na rozhraní chotárov obcí Čižatice, Chrastné a Rozhanovce v okrese Košice-okolie chystajú v sobotu (15. 8.) podujatie Stredovek na tanieri. V rámci neho uvedú do prevádzky aj detské ihrisko.



Rozhľadňu podľa neho navštevujú ľudia z celého sveta, o čom svedčia i zápisky v knihe návštev. „Boli tu aj z Vietnamu či z Francúzska. Niekedy tu aj stanujú. Naozaj sa návštevnosť za posledné roky výrazne zvýšila. Tento rok je - nenazvem to, že extrémne, ale výrazné zvýšenie aj vďaka pandémii nového koronavírusu. Slováci konečne spoznávajú domáce prostredie. Cez víkend sa tu otočí aj 500 ľudí,“ povedal.







Z vrchu veže vidieť panorámu Slánskych vrchov vrátane časti na ne nadväzujúcich Zemplínskych vrchov v Maďarsku, údolie Torysy, časť Volovských vrchov s Kojšovskou hoľou, Sopotnické vrchy či kopce v okolí Košíc a Prešova. „Keď je pekné počasie, dohliadnete až do Tatier,“ dodal Dulina s tým, že turisti zvyknú po ceste navštíviť aj neďaleký Herliansky gejzír či opálové bane pri obci Červenica.



Z Fondu malých projektov v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko pribudlo pri veži pre verejnosť aj detské ihrisko, ktoré pozostáva z viacerých herných prvkov. „Bol po tom dopyt. Aj v návštevných knižkách bolo vidieť, že ľudia tu chcú stráviť čas, tak sme sa snažili hľadať niečo, aby na to mali dôvod a radi tu zostávali,“ vysvetlil.



Ihrisko uvedú do prevádzky v sobotu (15. 8.) počas podujatia Stredovek na tanieri, ktoré sa začne o 15.00 h. Aj keď v minulých rokoch organizovali podobné podujatia, program toho tohtoročného bude podľa jeho slov najbohatší. Okrem lukostreľby, rezbárstva či hrnčiarstva sú pripravené tiež ukážky historického šermu a sokoliarstva. „Poprechádzate sa v historickom táborisku, uvidíte ukážky stredovekých bojov a ochutnáte stredovekú i súčasnú kuchyňu. Trošku adrenalínu dneška do celej stredovekej atmosféry prinesie akrobatická i ohňová šou,“ uviedlo OZ Čerešenka s tým, že pre deti pripravili aj aktivity, ako maľovanie na tvár alebo možnosť zajazdiť si na poníkoch. Návštevníci sa môžu do stredoveku preniesť i prostredníctvom virtuálnej reality.



Rozhľadňu vybudovali pri príležitosti 700. výročia bitky pri Rozhanovciach, ktorá sa v danej lokalite odohrala v roku 1312. Stavba má tvar jednoduchého hranolu s otvormi vo forme kríža, čo má evokovať formu stredovekej veže a pietnej symboliky. Zároveň je pamätným miestom. Peši alebo autami sa k nej dá dostať z najvyššieho bodu účelovej poloasfaltovej komunikácie, ktorá spája obce Chrastné a Čižatice. Vzdialenosť zo stredu oboch obcí je necelého poldruha kilometra. Z centra Košíc je to zhruba 14 kilometrov. Ako Dulina dodal, chcú pracovať na tom, aby prístup k rozhľadni vynovili.