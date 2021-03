Letohrádok v Markušovciach je v poslednej fáze opráv

Markušovce 23. marca (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) je aktuálne v poslednej fáze opráv letohrádku Dardanely v Markušovciach, ktorý spravuje Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Účelom stavebných prác je odvlhčenie suterénu, ako aj vonkajších obvodových múrov centrálnej časti historického objektu letohrádku. Uviedla to pre TASR hovorkyňa KSK Anna Terezková s tým, že ak pôjde všetko podľa plánu, dodávateľ stavbu odovzdá ešte do konca apríla, teda pred zmluvným termínom ukončenia prác.



V roku 2016 bola ukončená rekonštrukcia letohrádku Dardanely, v rámci ktorej bola opravená fasáda, rozvody vody či elektriny, okien a časť areálu. Do projektu však nebola zahrnutá oprava celej strechy a suterén, v ktorom dlhodobo zatekalo. Hovorkyňa vysvetlila, že KSK prevzal stavbu aj s množstvom nedorobkov, preto sa k rekonštrukcii vrátil opäť.



„S obnovou sme opätovne začali v lete minulého roka, keď bola zrekonštruovaná strecha na strednej historickej časti letohrádku. Kraj zrealizoval aj opravu strešných vikierov a žalúzií, vymenené boli hromozvody a odkvapové systémy,“ opísala Terezková. V minulom roku Múzeum Spiša zabezpečilo vypracovanie posudku a projektovej dokumentácie na odvlhčenie klubových priestorov v suteréne letohrádku. Tie neboli používané od roku 2016 pre mimoriadnu vlhkosť. Rekonštrukcia suterénu sa tak začala v októbri minulého roka.



KSK plánuje v tomto roku dokončiť stavebno-technické práce a súbežne pripraviť objekt na otvorenie pre návštevníkov. „V pláne je stihnúť to do mája tohto roka, keď je Medzinárodný deň múzeí. Veríme, že v tom čase sa začne situácia v rámci pandémie už zlepšovať a kraj tak bude pripravený na znovuotvorenie tejto pamiatky,“ ozrejmila Terezková. Ako ďalej priblížila, samotná rekonštrukcia strechy stála približne 106.000 eur, obnova suterénu a prízemia takmer 170.000 eur. Práce financoval zo svojho rozpočtu Košický samosprávny kraj.



V roku 2021 sa návštevníci môžu tešiť na zavedenie inovatívnych služieb a technológií v rámci projektu SMART. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi tiež podalo projekt na Fond na podporu umenia, ktorý by mal finančne pokryť druhú etapu novej expozície klávesových hudobných nástrojov. „Z projektu Obnovme si svoj dom z Ministerstva kultúry SR žiadalo financie aj na reštaurátorsky výskum koncertnej sály a jej freskovej výzdoby. Veríme, že sa múzeum zaradí medzi úspešných žiadateľov a projekty bude môcť už čoskoro realizovať,“ doplnila hovorkyňa.