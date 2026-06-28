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Levanduľa slúži pri zdravotných problémoch, v kozmetike i gastronómii

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Na snímke košík s nazbieranou levanduľou na farme vo Veľkých Kršteňanoch 6. júna 2026. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Levanduľa lekárska slúži na potravinárske účely, grosso slúži na kozmetiku, dekorácie, vône.

Autor TASR
Veľké Kršteňany 28. júna (TASR) - Levanduľa má využitie nielen do kytíc, ale i pri zdravotných ťažkostiach, v kozmetike či gastronómii. S jej samozberom začali v polovici júna i na levanduľovej farme pod Veľkým vrchom vo Veľkých Kršteňanoch v okrese Partizánske. Ľudia si ju tam môžu prísť nazbierať do konca leta.

„Hlavné kvitnutie levandule samozrejme závisí od počasia, začína v druhej polovici júna. Zostáva kvitnúť až do konca júla a začiatkom augusta. Najlepší čas na zber je tak na prelome júna a júla,“ povedala pre TASR Katarína Molnárová. Myšlienka založiť levanduľovú farmu vznikla podľa jej slov u jej sestry, veľmi sa jej páčila jedna farma na Morave, ktorú spolu navštívili približne pred desiatimi rokmi.

Na snímke návštevníčky na levanduľovej farme vo Veľkých Kršteňanoch 6. júna 2026.
Foto: TASR - Alexandra Moštková


„S prvou výsadbou sme začali na jeseň v roku 2021, odvtedy sme začali sadiť levanduľu lekársku, potom sme prešli i na levanduľu grosso,“ spomenula Molnárová. V súčasnosti je na farme pri Partizánskom podľa nej vysadených približne 5800 kusov rastliny.

„Levanduľa lekárska slúži na potravinárske účely, grosso slúži na kozmetiku, dekorácie, vône. Grosso sa nepoužíva v potravinárstve, lebo obsahuje veľa esenciálnych olejov, tým je aromatickejšia a horkejšia,“ priblížila Molnárová.

Levanduľa má podľa nej využitie i na relax. „Ide o veľmi upokojujúcu rastlinu, jej vôňa a účinky sú už dávno známe. Používa sa aj v medicíne na upokojenie, lepší spánok. Pre jej chuť je tiež vhodná do sirupov, pre deti na dezinfekciu. Má využitie pri štípancoch,“ dodala.
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