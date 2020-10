Leváre: Historické budovy bývalých kúpeľov chcú majitelia zachrániť

Leváre 11. októbra (TASR) – Historické budovy niekdajších vaňových kúpeľov v Levároch v Revúckom okrese chcú ich vlastníci zachrániť. S týmto cieľom koncom leta zorganizovali prvú brigádu, v rámci ktorej areál kúpeľov vyčistili. O ich histórii a plánoch na obnovu TASR informoval jeden zo spolumajiteľov Ján Daniš.



„Chceli by sme zachrániť aspoň časť historických budov. Robili sme tu už nejaké klampiarske veci, komíny na hlavnej budove, nové krokvy. Bude však treba urobiť aspoň dve strechy, aby sme aspoň hlavný objekt a jednu ubytovaciu budovu zachránili,“ konštatoval Daniš, podľa ktorého si však stav stavieb vyžiada veľké náklady.



História kúpeľov siaha podľa údajov, ktoré zozbieral, do 18. storočia, keď ich začali využívať miestni pastieri. Skutočné kúpele boli na mieste postavené v prvej tretine 19. storočia a mali šesť drevených vaní. Dnešnú podobu získali v roku 1877, keď došlo k ich väčšej prestavbe.



„Moji prastarí rodičia Blaškovci kúpili kúpele v roku 1929. Mali kaštieľ v Dolnej Mičinej, ktorý predali a prišli sem na ‚Dolniaky‘. Kúpele prevádzkovali napriek zložitým obdobiam prakticky až do roku 1953. Vtedy boli vysťahovaní a presídlení do dediny,“ uviedol majiteľ s tým, že kúpele následne viedol štát cez rôzne organizácie, ale v roku 1962 umožnil jeho starým rodičom návrat a opätovné prevádzkovanie.



„Boli to vlastne sezónne kúpele. Bohužiaľ, vtedy už neboli zaradené medzi liečivé pramene, stali sa len lokálnymi očistnými kúpeľmi. Prevádzkovať sme ich mohli do roku 1973 a v roku 1978 nám ich vyvlastnili v prospech Odevných závodov Trenčín,“ priblížil Daniš s tým, že na mieste malo byť postavené veľké rekreačné stredisko s päťposchodovými budovami.



Tento plán sa však nikdy nerealizoval a napokon v areáli v prvej polovici 80. rokov vyhĺbili vodári 67-metrový vrt, ktorý zásobuje vodou okolitých šesť dedín. Po roku 1989 bývalí vlastníci požiadali o navrátenie kúpeľov v rámci reštitúcií. „Vtedajší Štátny majetok Šafárikovo nám nehnuteľnosti vydal bez problémov, hoci v zdevastovanom stave. S vodárenskou spoločnosťou sme sa však súdili až do roku 2007,“ zakončil Daniš.



Ako dodala starostka Levár Marta Halászová, je jej veľmi ľúto, že kúpele sú po rokoch v takom zlom stave. „Som, samozrejme, naklonená tomu, aby sa to obnovilo, a samospráva bude rada spolupracovať. Kúpele už vyhľadávajú aj niektorí turisti, keď prídu do dediny, a pýtajú sa, kde stoja,“ povedala Halászová.