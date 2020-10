Leváre rozširujú hasičskú zbrojnicu a opravia kultúrny dom

Leváre 2. októbra (TASR) – Rozšírenie hasičskej zbrojnice a následná oprava kultúrneho domu sú dva hlavné projekty, ktoré má na najbližšie obdobie naplánované samospráva obce Leváre v Revúckom okrese. Podľa starostky Marty Halászovej by oba chceli stihnúť do konca roka.





„Na požiarnu zbrojnicu sme získali peniaze z ministerstva vnútra, pristavujeme k nej garáž. Máme v dedine 11 dobrovoľných hasičov, čo je podľa mňa dosť na to, že máme oficiálne len 85 obyvateľov,“ konkretizovala starostka.



Dodala, že na opravu kultúrneho domu dostali prostriedky z Envirofondu, za ktoré chcú opraviť strechu a zrealizovať zateplenie budovy s cieľom zníženia jej energetickej náročnosti. Práce chceli pôvodne dokončiť do novembra, čo však podľa nej zrejme napokon nebude reálne. „Len nedávno sme dostali zmluvu, takže v tomto prípade požiadame o predĺženie termínu,“ zakončila.