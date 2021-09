Levičania môžu pomôcť pri mapovaní nepôvodných druhov korytnačiek

Levice 14. septembra (TASR) – Obyvatelia Levíc a blízkeho okolia môžu pomôcť pri mapovaní nepôvodných druhov korytnačiek v Leviciach. "Potrebujeme informácie o náleze vodných i suchozemských korytnačiek v rôznych častiach mesta alebo v blízkom okolí v tomto kalendárnom roku. Získané údaje nám pomôžu v mapovaní levickej prírody a k jej lepšiemu spoznaniu," požiadal verejnosť o pomoc prírodovedec Štefan Čambal.



Údaje zaslané na emailovú adresu stefancambal@gmail.com by mali obsahovať lokalitu výskytu, dátum a čas nálezu, aspoň približnú veľkosť panciera. "Ideálna je aj fotografia korytnačky a meno autora údaja. Svoje pozorovania, fotografie môžu záujemcovia posielať do konca tohto roka," povedal Čambal. Výstupom by mala byť odborná práca pre pripravovaný Zborník Tekovského múzea v Leviciach, ktorý by mal byť vydaný v roku 2022.



Pôvodným domovom korytnačky písmenkovej (Trachemys scripta) sú rieky a močiare v Spojených štátoch amerických. Korytnačka sa však aj so svojimi poddruhmi vďaka chovu v ľudských príbytkoch už vyskytuje takmer v celej Európe a zavlečená bola aj do zvyšku celého sveta. Dospelé jedince dosahujú dĺžku tela okolo 30 centimetrov, samčeky sú zvyčajne o niečo menšie.



"Ich pestrofarebné sfarbenie panciera za mladi a nízka cena z nej rýchlo spravili vari najchovanejšiu vodnú korytnačku. Tento druh je však pri dostatku vhodnej potravy rýchlorastúci a čoskoro prerastie podmienky väčšiny domácností," skonštatoval Čambal. Zvyčajne končí v domácom jazierku, ale oveľa častejšie v prírode. "Z nej vytláča našu pôvodnú korytnačku močiarnu a negatívne pôsobí aj na celý náš ekosystém. Uloví totiž všetko, od rybky až po malú hydinu. Je natoľko prispôsobivá, že sa v našej prírode už aj rozmnožila," uviedol prírodovedec.



V Leviciach sa podľa slov prírodovedca podarilo zaznamenať aj výskyt iných poddruhov rodu Trachemys, dokonca aj iných rodov (Graptemys, Kinosternon), či suchozemských druhov rodu Testudo.