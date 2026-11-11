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Levičania si uctili obete prvej svetovej vojny na vojenskom cintoríne
Na vojenskom cintoríne v Leviciach je v 143 hroboch pochovaných 149 ľudí rôznych národností.
Autor TASR
Levice 11. novembra (TASR) - Pietnym aktom na vojenskom cintoríne si obyvatelia Levíc v stredu pripomenuli ukončenie prvej svetovej vojny. Položením vencov vzdali úctu obetiam vojnových udalostí, ktorých osudy nám aj po viac ako storočí pripomínajú dôležitosť mieru a historickej pamäti, informovala radnica.
Na vojenskom cintoríne v Leviciach je v 143 hroboch pochovaných 149 ľudí rôznych národností. Z nich je 35 československých vojakov, 35 poľských, 18 maďarských, päť rumunských, päť ruských. Traja vojaci pochádzali z Juhoslávie, dvaja z Rakúska a jeden z Talianska. Zvyšných 45 ľudí je neznámych. Minimálne 65 ľudí pochovaných na levickom cintoríne padlo v bojoch v júni 1919, viacerí z pochovaných prišli o život v bojoch pri Leviciach od marca do júna 1915.
Vojenský cintorín je zvyčajne uzavretý a oplotený. Pre verejnosť býva sprístupnený len pri špeciálnych príležitostiach, ku ktorým patrí aj Deň veteránov pripadajúci na 11. novembra.
Na vojenskom cintoríne v Leviciach je v 143 hroboch pochovaných 149 ľudí rôznych národností. Z nich je 35 československých vojakov, 35 poľských, 18 maďarských, päť rumunských, päť ruských. Traja vojaci pochádzali z Juhoslávie, dvaja z Rakúska a jeden z Talianska. Zvyšných 45 ľudí je neznámych. Minimálne 65 ľudí pochovaných na levickom cintoríne padlo v bojoch v júni 1919, viacerí z pochovaných prišli o život v bojoch pri Leviciach od marca do júna 1915.
Vojenský cintorín je zvyčajne uzavretý a oplotený. Pre verejnosť býva sprístupnený len pri špeciálnych príležitostiach, ku ktorým patrí aj Deň veteránov pripadajúci na 11. novembra.