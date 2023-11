Benefičná aukcia obrazov v Leviciach pomôže ľuďom v núdzi

Levice 14. novembra (TASR) - Levickí umelci aj tento rok pomôžu ľuďom v núdzi. V rámci benefičnej akcie Art for Help budú opäť v aukcii predávať svoje diela.



Ako informovala radnica, výťažok z predaja bude venovaný sociálne slabším rodinám, seniorom a odídencom, ktorí žijú v Leviciach. V poradí 15. ročník aukcie sa začne 25. novembra vernisážou a predaukčnou výstavou diel v levickej synagóge. "Ich dražba sa následne bude konať 3. decembra," uviedol mestský úrad.



Prvý ročník aukcie sa uskutočnil v roku 2007, keď do nej venoval svoje obrazy zakladateľ myšlienky Jozef Kanyuk. "Záujem o ňu každoročne stúpa, či už zo strany umelcov, ale aj zo strany licitujúcej verejnosti. Za uplynulých štrnásť rokov bolo na benefičnej aukcii vydražených vyše 500 umeleckých diel, za ktoré sa získalo viac ako 40.000 eur," doplnili organizátori.