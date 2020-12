Levice budú hospodáriť s rozpočtom viac ako 32 miliónov eur

Levice 23. decembra (TASR) – Mesto Levice bude v roku 2021 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, v ktorom príjmy i výdavky dosiahnu sumu 32.637.231 eur. Mestskí poslanci schválili rozpočet na svojom decembrovom rokovaní.



Mesto počíta s dosiahnutím prebytku v bežnom rozpočte v hodnote 78.581 eur, a s plusovým hospodárením v sume 1.547.173 aj v rámci finančných operácií. Z týchto prebytkov plánuje radnica vykryť schodok vo výške 1.625.754 eur v kapitálovom rozpočte.



Zostavovanie vyrovnaného rozpočtu na budúci rok bolo podľa mestského úradu mimoriadne zložité. Dôvodom boli viaceré legislatívne zmeny, od ktorých magistrát očakáva výrazný vplyv na príjmy i výdavky samospráv.



Najvýraznejší dosah na príjmovú časť rozpočtu má mať novela zákona o dani z príjmu. „A to zvýšením nezdaniteľnej časti dane z 19,2 na 21-násobok životného minima. V praxi to znamená nižší výber dane z príjmu fyzických osôb. To má dopad na zníženie podielových daní pre mestá a obce,“ konštatuje sa v materiáli schválenom mestským zastupiteľstvom. Ako pripomenula radnica, príjmy mesta negatívne ovplyvní aj pandémia ochorenia COVID-19, a tiež vyššie náklady na likvidáciu odpadu.