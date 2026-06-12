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Levice budú monitorovať stravovacie návyky a potravinový odpad na ZŠ
Do projektu sa zapojí približne 210 žiakov z troch levických základných škôl.
Autor TASR
Levice 12. júna (TASR) - Levice sa stanú prvým mestom na Slovensku, ktoré prepojí analýzu školského stravovania, pohybovú diagnostiku a zdravotnú edukáciu do jedného komplexného preventívneho programu. Umožní im to švajčiarsko-slovenský program Zdravie, v ktorom mesto získalo podporu na realizáciu inovatívneho projektu zameraného na prevenciu neprenosných ochorení u detí, informovala radnica.
Do projektu sa zapojí približne 210 žiakov z troch levických základných škôl. Výstupom bude nielen zlepšenie zdravia a životného štýlu detí, ale aj vytvorenie Profilu zdravia mesta Levice a metodiky, ktorú budú môcť využívať školy po celom Slovensku. Súčasťou je aj vybudovanie nového inkluzívneho pohybového priestoru pri Základnej škole Saratovská.
V projekte určenom pre žiakov základných škôl bude zavedený inteligentný systém na monitorovanie stravovacích návykov a potravinového odpadu v školských jedálňach. Realizovať sa bude pravidelná diagnostika pohybovej gramotnosti žiakov a interaktívne vzdelávanie zamerané na zdravý životný štýl. Cieľom je znížiť potravinový odpad o 30 percent a zlepšiť pohybovú gramotnosť u najmenej 70 percent zapojených žiakov.
Samospráva uspela vo výzve v rámci programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce s projektom Zdravé školy Levice - meranie stravovania, edukačné kiosky a pohybová diagnostika. Grant bol schválený v požadovanej výške 737.522 eur. Predpokladaná realizácia projektu je 34 mesiacov.
Do projektu sa zapojí približne 210 žiakov z troch levických základných škôl. Výstupom bude nielen zlepšenie zdravia a životného štýlu detí, ale aj vytvorenie Profilu zdravia mesta Levice a metodiky, ktorú budú môcť využívať školy po celom Slovensku. Súčasťou je aj vybudovanie nového inkluzívneho pohybového priestoru pri Základnej škole Saratovská.
V projekte určenom pre žiakov základných škôl bude zavedený inteligentný systém na monitorovanie stravovacích návykov a potravinového odpadu v školských jedálňach. Realizovať sa bude pravidelná diagnostika pohybovej gramotnosti žiakov a interaktívne vzdelávanie zamerané na zdravý životný štýl. Cieľom je znížiť potravinový odpad o 30 percent a zlepšiť pohybovú gramotnosť u najmenej 70 percent zapojených žiakov.
Samospráva uspela vo výzve v rámci programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce s projektom Zdravé školy Levice - meranie stravovania, edukačné kiosky a pohybová diagnostika. Grant bol schválený v požadovanej výške 737.522 eur. Predpokladaná realizácia projektu je 34 mesiacov.