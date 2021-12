Levice budú v roku 2022 hospodáriť s rozpočtom vyše 38 miliónov eur

Levice 2. decembra (TASR) - Mesto Levice bude v roku 2022 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom v hodnote 38.294.606 eur. Vyplýva to z návrhu, ktorý zverejnila radnica. Rozpočet budú schvaľovať mestskí poslanci na svojom zasadnutí 9. decembra.



Za kľúčový príjem považuje mesto výnos z podielových daní. „Pri tvorbe rozpočtu na rok 2022 sme vychádzali zo septembrovej daňovej prognózy ministerstva financií i z odhadu z Komunálnej kalkulačky, ktorý zverejňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Výšku podielových daní na rok 2022 rozpočtujeme v sume 13.893.195 eur,“ uvádza sa vo zverejnenom návrhu rozpočtu.



Dane a poplatky, ktoré vyberá priamo mesto, by sa v roku 2022 nemali zvyšovať. Návrh rozpočtu nepočíta so zmenami dane z nehnuteľností ani poplatku za komunálny odpad. „Na strane príjmov mesto rozpočtuje poplatok za komunálny odpad na úrovni roku 2021, keď bol pre fyzické osoby zvýšený na hornú hranicu v zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku,“ informovala radnica.



Poplatky sa nemajú zvyšovať ani v školských kluboch a materských školách. „Mesačný poplatok za školský klub detí je 15 eur a za pobyt dieťaťa v materskej škole 16 eur. Tieto poplatky sú od roku 2020 bezo zmeny,“ konštatuje sa v návrhu rozpočtu mesta Levice na rok 2022.