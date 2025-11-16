< sekcia Regióny
Levice budú v roku 2026 hospodáriť s rozpočtom vo výške 58 miliónov
Podľa primátora Levíc Jána Krtíka bol rozpočet pripravovaný v mimoriadne náročnom období, keď samosprávy čelia vysokej miere neistoty.
Autor TASR
Levice 16. novembra (TASR) - Mesto Levice bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom v sume 58.022.788 eur. Vyrovnaný rozpočet schválilo mestské zastupiteľstvo, ktoré zároveň odsúhlasilo použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 1.475.902 eur. Poslanci schválili aj použitie prostriedkov rezervného fondu na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami svojho rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2026.
Podľa primátora Levíc Jána Krtíka bol rozpočet pripravovaný v mimoriadne náročnom období, keď samosprávy čelia vysokej miere neistoty. „Napriek tomu sa podarilo vytvoriť vyrovnaný rozpočet spĺňajúci podmienky legislatívy pre dlhovú brzdu a zároveň taký, aby mesto dokázalo plniť svoje povinnosti voči občanom,“ povedal primátor.
Vzhľadom na prehlbujúcu sa finančnú krízu samospráv a legislatívnu nepredvídateľnosť na Slovensku nie sú v rozpočte mesta Levice na roky 2026 až 2028 zahrnuté všetky požiadavky oddelení mestského úradu, organizácií a spoločností mesta Levice, poslancov a občanov mesta, keďže požiadavky v značnej miere prevyšovali reálne príjmy mesta v budúcom období.
Z rovnakého dôvodu neboli v požadovanej výške pokryté všetky požiadavky na fakultatívne výdavky a z časti ani obligatórne výdavky. Preto je nutné v roku 2026 pristúpiť k zefektívňovaniu a úsporám vo všetkých oblastiach činnosti, skonštatoval primátor. Pozornosť je potrebné zamerať na hľadanie koncepčných a inovatívnych riešení v alternatívnych zdrojoch energií vedúcich k ich úspore. „Zároveň budeme pružne reagovať na aktuálny vývoj verejných financií z titulu stavu miery nezamestnanosti, inflácie, zmeny cien energií, ako aj na mieru konsolidačných opatrení,“ potvrdil primátor.
Podľa primátora Levíc Jána Krtíka bol rozpočet pripravovaný v mimoriadne náročnom období, keď samosprávy čelia vysokej miere neistoty. „Napriek tomu sa podarilo vytvoriť vyrovnaný rozpočet spĺňajúci podmienky legislatívy pre dlhovú brzdu a zároveň taký, aby mesto dokázalo plniť svoje povinnosti voči občanom,“ povedal primátor.
Vzhľadom na prehlbujúcu sa finančnú krízu samospráv a legislatívnu nepredvídateľnosť na Slovensku nie sú v rozpočte mesta Levice na roky 2026 až 2028 zahrnuté všetky požiadavky oddelení mestského úradu, organizácií a spoločností mesta Levice, poslancov a občanov mesta, keďže požiadavky v značnej miere prevyšovali reálne príjmy mesta v budúcom období.
Z rovnakého dôvodu neboli v požadovanej výške pokryté všetky požiadavky na fakultatívne výdavky a z časti ani obligatórne výdavky. Preto je nutné v roku 2026 pristúpiť k zefektívňovaniu a úsporám vo všetkých oblastiach činnosti, skonštatoval primátor. Pozornosť je potrebné zamerať na hľadanie koncepčných a inovatívnych riešení v alternatívnych zdrojoch energií vedúcich k ich úspore. „Zároveň budeme pružne reagovať na aktuálny vývoj verejných financií z titulu stavu miery nezamestnanosti, inflácie, zmeny cien energií, ako aj na mieru konsolidačných opatrení,“ potvrdil primátor.