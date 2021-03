Časť Železničnej ulice bude v Leviciach na desať dní uzavretá

Levice 16. marca (TASR) – Motoristi prechádzajúci Levicami musia v najbližších dňoch počítať so zmenou organizácie dopravy. Tá súvisí s rekonštrukciou nadjazdu pri vstupe do mesta od Kalnej nad Hronom.



Ako informovala radnica, od 17. do 27. marca bude uzavretá časť Železničnej ulice, ktorá prechádza pod nadjazdom. „Pri reprofilácii podhľadov v rámci celej dĺžky mosta je nutné dodržať technologické postupy aplikácie nástreku a zjednocujúceho náteru pri teplote minimálne osem stupňov Celzia. Z tohto dôvodu je potrebné zaplachtovať a vykurovať dané pole, pre to bude Železničná ulica uzavretá,“ informoval magistrát.