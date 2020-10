Levice chcú finančnú pomoc využiť na refundáciu vynaložených výdavkov

Levice 17. októbra (TASR) – Mestské zastupiteľstvo v Leviciach schválilo návrh na prijatie návratnej finančnej pomoci, ktorú poskytne vláda obciam ako kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.



„Predpokladaný výpadok pre mesto Levice je vo výške 712.999 eur, do tejto výšky je možné čerpať návratnú finančnú pomoc. Financie využijeme na refundáciu už vynaložených výdavkov na obnovu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, materskej školy a športového areálu na 5. Základnej škole. Tým by sa nám uvoľnili naše zdroje a zastupiteľstvo schválilo použitie sumy 712.999 eur z rezervného fondu na rekonštrukciu Domu kultúry (DK) Družba,“ informoval primátor Levíc Ján Krtík.



V súčasnosti začína verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu DK Družba (architektonickej štúdie, projektu k stavebnému povoleniu a realizačného projektu na rekonštrukciu DK Družba). Mesto má v rozpočte schválených 123.480 eur na projektovú dokumentáciu pre uskutočnenie stavby a autorský dozor, 141.600 eur na projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a 20.000 eur na nákup licencií. Štúdia a rozpočet by mali byť hotové do pol roka, následne sa k nim vyjadrí aj mestské zastupiteľstvo.



V ďalšej etape bude vypracovaná projektová dokumentácia pre uskutočnenie stavby, podľa predpokladov by mala byť hotová do konca roka 2021. „Realizácia rekonštrukcie by sa mala uskutočniť po etapách, postupne sa potom môže rozhodovať o zdrojoch financovania. Určite budú potrebné zdroje z fondov Európskej únie aj z rozpočtu mesta. Spracovaná projektová dokumentácia je však podmienkou pre uchádzanie sa o akýkoľvek cudzí zdroj financovania,“ informovala samospráva.