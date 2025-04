Levice chcú rekonštruovať cesty, poslanci rozhodnú o prijatí úveru

Levice 7. apríla (TASR) - Mestské zastupiteľstvo v Leviciach by malo na najbližšom zasadnutí rozhodovať o prijatí úveru vo výške 1,4 milióna eur. Návrh na obstaranie úveru chce predložiť primátor Ján Krtík.



Financie z úveru plánuje radnica využiť na rekonštrukciu vybraných komunikácií, informoval primátor. Obnovené by mali byť ulice Zdeňka Nejedlého (od Ľ. Štúra po Ulicu kpt. Nálepku), Okružná, Jilemnického, Tatranská a Ulica kpt. Nálepku (od Domu farieb po kruhovú križovatku na Ludanskej). Zrekonštruovaný by mal byť aj chodník na Ulici sv. Michala po Ulicu K. Kittenbergera.