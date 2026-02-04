< sekcia Regióny
Levice chcú rozvíjať pohyb detí, projekt už má svojho ambasádora
Súčasťou projektu má byť aj spolupráca na diagnostike pohybovej gramotnosti detí a mládeže a meraní dosahov pohybových programov.
Autor TASR
Levice 4. februára (TASR) - Mesto Levice realizuje aktivity zamerané na rozvoj neformálneho pohybu detí a mládeže na školách. Ako informovala radnica, ambasádorom projektu sa stal riaditeľ Základnej školy (ZŠ) Saratovská 85 Peter Kriška.
Levice sú jednou z prvých samospráv na Slovensku, ktorá podpísala memorandum o spolupráci s Národným inštitútom pre kultúru zdravia a pohybu (NIKZP). „Cieľom je podporovať budovanie a aktívne využívanie pohybovej infraštruktúry napríklad v podobe vysoko kapacitných certifikovaných cvičísk či aktívnych školských chodieb. Chceme tiež zapájať školy do mimovyučovacích programov pohybovej gramotnosti a metodickej podpory koordinátorov pohybu,“ uviedol mestský úrad.
Súčasťou projektu má byť aj spolupráca na diagnostike pohybovej gramotnosti detí a mládeže a meraní dosahov pohybových programov. V rámci plánovaných aktivít sa majú tiež organizovať komunitné a edukačné aktivity, dni pohybu, workshopy, prednášky pre deti, rodičov a učiteľov. „Okrem toho chceme spoločne hľadať a využívať transparentné zdroje financovania, zdieľať osvedčené postupy a budovať kultúru pohybu ako verejný záujem,“ doplnila radnica.
