Levice chcú zmodernizovať technológiu chladenia na zimnom štadióne
Autor TASR
Levice 20. februára (TASR) - Mesto Levice chce získať príspevok z Fondu na podporu športu na modernizáciu technológie chladenia na zimnom štadióne. Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku, zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie a financovanie neoprávnených výdavkov projektu budú schvaľovať poslanci na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Projekt podáva mesto v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry. Celková suma oprávnených výdavkov projektu predstavuje 859.340 eur. Podľa materiálu predloženého na rokovanie zastupiteľstva je povinné spolufinancovanie vo výške 45 percent z celkovej sumy, čo dosiahne 386.703 eur.
Predmetom žiadosti je získanie finančného príspevku na technológiu chladenia zimného štadióna. Tá má nahradiť existujúcu zastaralú technológiu so zníženou náplňou chladiva pre chladenie ľadovej plochy zimného štadióna. Rozsah rekonštrukcie technologického zariadenia sa bude týkať objektu strojovne chladenia a technologického kanálu až k jestvujúcim potrubným rozvodom ľadovej plochy.
Cieľom modernizácie je pokrytie všetkých potrieb chladu pre zaistenie požadovanej kvality ľadu a minimalizovanie obsahu amoniaku v zariadení. Od rekonštrukcie samospráva očakáva dosiahnutie bezpečnosti a hospodárnosti prevádzky chladiaceho zariadenia i zabezpečenie chodu chladiaceho zariadenia v automatickom režime.
