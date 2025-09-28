< sekcia Regióny
Levice hľadajú osobnosti, ktorým udelia ocenenia
Odovzdávať sa bude aj Cena Dobrovoľník mesta Levice za dlhodobé a mimoriadne podieľanie sa na dobrovoľnej činnosti v meste, doplnila radnica.
Autor TASR
Levice 28. septembra (TASR) - Levická radnica hľadá osobnosti, ktoré si zaslúžia najvyššie mestské ocenenia. Udeľovať sa budú pri príležitosti 870. výročia prvej písomnej zmienky.
Primátor Levíc Ján Krtík vyzval verejnosť i predstaviteľov kultúrnych, vedeckých, hospodárskych a športových inštitúcií, ktoré pôsobia na území mesta, aby do 28. novembra predložili návrhy ľudí, ktorí si cenu zaslúžia. „Udeľovať sa bude Čestné občianstvo mesta Levice, ktoré je možné získať za mimoriadne zásluhy o dobré meno mesta doma. Udeľuje sa osobe, ktorá prispela k zviditeľneniu Levíc svojou činnosťou v oblasti hudby, literatúry, výtvarného umenia, architektúry, divadla, múzejníctva, vedy, techniky, športu alebo hospodárskeho rozvoja mesta,“ uviedol mestský úrad.
Ďalším ocenením je Cena mesta Levice i Cena primátora mesta Levice, ktorá je udeľovaná osobe alebo kolektívu za dlhodobú záslužnú a úspešnú činnosť v prospech Levíc, za záchranu ľudských životov a majetku, úspešnú reprezentáciu mesta a prínos v jeho rozvoji či za vynikajúce tvorivé, vedecké a športové výkony. Odovzdávať sa bude aj Cena Dobrovoľník mesta Levice za dlhodobé a mimoriadne podieľanie sa na dobrovoľnej činnosti v meste, doplnila radnica.
