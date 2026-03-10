< sekcia Regióny
Levice investujú do rekonštrukcie ciest takmer milión eur
Zhotoviteľa stavby vybrala radnica vo verejnom obstarávaní, do ktorého sa zapojilo 14 firiem.
Autor TASR
Levice 10. marca (TASR) - V polovici marca by sa mala začať rozsiahla rekonštrukcia miestnych komunikácií v Leviciach. Takmer miliónovú investíciu plánuje mesto financovať zo schváleného úveru. Práce by mali byť ukončené v októbri tohto roka, potvrdil primátor Ján Krtík.
Zhotoviteľa stavby vybrala radnica vo verejnom obstarávaní, do ktorého sa zapojilo 14 firiem. Víťazná spoločnosť uspela v súťaži s cenou 984.000 eur s DPH.
Rekonštrukcia sa začne na ulici Zdeňka Nejedlého. Táto ulica dostala prioritu z dôvodu rozsahu poškodenia cesty, jej zaťaženia a frekvencie dopravy. „Táto cesta spája dve ďalšie významné komunikačné cesty v meste, ulicu Ľudovíta Štúra a kapitána Nálepku,“ skonštatoval Krtík. Súčasťou rekonštrukcie bude okrem samotnej cesty aj rekonštrukcia chodníka po celej dĺžke.
Nasledovať budú Okružná a Jilemnického ulica. Obidve patria k veľmi frekventovaným komunikáciám s koncentráciou veľkého počtu obyvateľov. Na Okružnej ulici bude mesto zároveň s rekonštrukciou obnovovať aj dopravné značenie, ktoré by malo sprehľadniť parkovanie vozidiel.
Rekonštrukcii Tatranskej ulice predchádzala výstavba kanalizácie. „Tatranská ulica je problematická už desiatky rokov. Rekonštrukcii bránil zdĺhavý proces výstavby kanalizácie, od projekčnej činnosti po samotnú realizáciu stavby. Po jej ukončení môžeme pristúpiť k rekonštrukcii cesty,“ skonštatoval primátor.
Ulica kapitána Nálepku je hlavnou spojnicou medzi sídliskom Vinohrady a ostatnými časťami mesta. Pred niekoľkými rokmi bola zrekonštruovaná jedna polovica tejto komunikácie, teraz bude zrekonštruovaná druhá časť. Na tejto ulici bude Západoslovenská vodárenská spoločnosť zároveň vymieňať vodovodné potrubie, takže pribudne aj nový chodník.
Ako posledné budú zrekonštruované ulice Kálmána Kittelbergera a svätého Michala. „Očakávame, že dovtedy bude dokončená revitalizácia a rekonštrukcia hradného parku. Na obidvoch uliciach sa bude robiť nielen rekonštrukcia vozovky, ale aj rekonštrukcia chodníkov na obidvoch stranách. Tu nebudeme dávať asfalt, ale dlažbu. Dlažba bola zvolená z toho dôvodu, že celú túto časť chceme koncipovať ako vyhľadávanú historickú lokalitu nášho mesta,“ povedal Krtík.
