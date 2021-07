Lavička v levickom parku vyrozpráva príbeh rodiny Schoellerovcov

Levice 13. júna (TASR) – V historickom Schoellerovom parku v Leviciach pribudne nová lavička. Na mieru vyrobená lavička bude osadená na mieste, kde zvykol sedávať Gustáv Schoeller. „Prostredníctvom QR kódu bude rozprávať príbeh rodiny Schoellerovcov,“ informoval primátor Levíc Ján Krtík. Aktivity spojené s osádzaním lavičky a vyčistením parku budú vykonané formou dobrovoľníckej práce.



Projekt bol podaný v rámci vyhlásenej výzvy Centra pre filantropiu, grantového programu Baumit pre aktívnych ľudí – Tu sa nám páči, tu chceme žiť. Program dlhodobo podporuje ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest vo svojom okolí. Jeho základnou ideou je rozvoj komunitného života a účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú. V rámci 14. ročníka programu bolo predložených 71 žiadostí.



Projekt Schoellerova lavička, ktorý vznikol pri príležitosti 155. výročia narodenia rytiera Gustáva von Schoellera, bol podporený finančným príspevkom vo výške 1000 eur. Jeho hlavným cieľom je zachovanie kultúrnych hodnôt, úprava verejného priestranstva a zvýšenie povedomia o histórii Levíc. Zároveň by mal byť prínosom aj v rámci uvedomenia si významu parkov a zelene v mestách v čase klimatických zmien. Projekt by mal byť ukončený do konca októbra tohto roka.