Letné kúpalisko Margita-Ilona vlani navštívilo vyše 37.000 ľudí

Levice 18. apríla (TASR) - Spoločnosť Margita-Ilona, s. r. o., ktorá prevádzkuje letné kúpalisko Margita-Ilona, hospodárila v minulom roku so ziskom vo výške 12.909 eur. Výnosy predstavovali 476.309 eur, náklady 463.400 eur. Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku boli vo výške 57.151 eur, zhodnotil konateľ Ján Lacek. Jediným vlastníkom spoločnosti je mesto Levice.



Sezóna sa na kúpalisku začala 19. júna. Zo 78 dní prevádzky stúpla vonkajšia teplota nad 30 stupňov Celzia počas 19 dní, čo bolo o tretinu menej v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Pre kúpalisko výrazne nepriaznivá perióda trvala od 26. júla do 11. augusta. Denné teploty v tomto období klesali aj pod 20 stupňov Celzia.



Začiatkom septembra bolo veľmi priaznivé počasie, čo umožnilo otvorenie kúpaliska so všetkými bazénmi aj počas víkendu 9. a 10. septembra. Prevádzka bola ukončená 12. septembra.



Počas letnej sezóny navštívilo kúpalisko celkovo 37.448 osôb, čo je približne o 6400 menej v porovnaní s predchádzajúcim rokom. "V roku 2023 sme mali oproti roku 2022 o šesť percent vyššie výnosy z ubytovania a o 24 percent vyššie výnosy z kúpania. V prípade kúpania nám pomohlo zníženie DPH z 20 na desať percent," zhodnotil Lacek.