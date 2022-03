V Leviciach evidujú zvýšený záujem o jódové tabletky

Levice 6. marca (TASR) – Mesto Levice v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine eviduje zvýšený záujem o jódové tabletky. Potvrdil to primátor Ján Krtík. „Naše mesto rozdávalo tabletky v roku 2017, exspirácia je do augusta 2022. Vydané tabletky budeme vymieňať v závislosti od termínu dodania, predpokladáme, že to bude v mesiacoch jún – august tohto roka,“ informoval Krtík.



Jedno balenie obsahuje šesť tabletiek, po tri na osobu. Tabletky rozdala radnica občanom prihláseným na trvalý či prechodný pobyt v Leviciach a tiež zamestnávateľom podľa počtu zamestnancov. Pre občanov s trvalým pobytom v susedných obciach a mestách preberali tabletky ich samosprávy. „V prípade, že si niekto tabletky neprevzal, môže si ich vyzdvihnúť v úradných hodinách mestského úradu,“ povedal primátor.



Mesto je pripravené tabletky vydať aj občanom, ktorí sa prisťahovali v uvedenom období a majú trvalý pobyt, prípadne sa prihlásili na prechodný pobyt a tabletky si neprevzali.



Jódové tabletky sú určené výhradne pre použitie v prípade havárie jadrovej elektrárne. Ich podanie sa viaže len na informáciu o mohutnom úniku rádioaktívneho jódu. Užijú sa na výzvu, ktorú vydajú príslušné orgány na úseku civilnej ochrany prostredníctvom médií. Užitie vyšších dávok jodidu draselného, ako je predpísané v príbalovej informácii k tabletkám, nezvyšuje ochranný efekt. Užitie ochranných tabletiek počas normálnej prevádzky jadrových elektrární nemá žiadny ochranný efekt.