Levice organizujú letnú charitatívnu zbierku pre rodiny v núdzi

Levice 9. júla (TASR) – Mesto Levice v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníčkami organizuje letnú charitatívnu zbierku pre rodiny v hmotnej núdzi. Občania môžu pomôcť darovaním dámskeho, pánskeho, detského celoročného oblečenia a obuvi, nepotrebných, zachovalých detských hračiek, školských potrieb, kočíkov, oblečenia pre novorodencov, ako aj posteľných návliečok či vybavenia do domácnosti, informovala radnica.



Darované veci môžu záujemcovia nosiť do kancelárie terénnej sociálnej práce v bývalom Dome služieb v Leviciach. Zbierka potrvá do septembra tohto roka.