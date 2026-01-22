Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Levice podporia z participatívneho rozpočtu projekty obyvateľov

Autor TASR
Levice 22. januára (TASR) - Obyvatelia Levíc môžu do konca januára podávať projekty v rámci participatívneho rozpočtu mesta Levice na rok 2026. Ako informovala radnica, podporené budú projekty obyvateľov, ktoré majú potenciál zlepšiť kvalitu života v Leviciach.

Maximálna výška podpory pre jeden projekt je 3000 eur a zahŕňa náklady na vlastnú realizáciu. V prípade, že si predkladateľ zabezpečí ďalšiu finančnú podporu z iných zdrojov, môžu celkové náklady projektu presiahnuť stanovenú výšku. „Participatívny rozpočet dáva verejnosti jedinečnú príležitosť priamo sa podieľať na rozhodovaní o tom, ako bude časť mestských financií využitá. Každý dobrý nápad má šancu zmeniť Levice k lepšiemu,“ uviedla radnica.

Zámerom projektu má byť konkrétne opatrenie, ktoré bude slúžiť obyvateľom mesta a prispeje ku skvalitneniu a zlepšeniu života v Leviciach. Projekt môže byť zameraný napríklad na úpravy verejného priestoru, voľnočasové aktivity zamerané na kultúrne, pohybové, záujmové či tvorivé aktivity. „Musí mať verejnoprospešný charakter a jeho výsledok bude prístupný obyvateľom mesta, pričom je realizovateľný v rámci jedného kalendárneho roka. Predkladateľom projektu môže byť fyzická osoba alebo skupina fyzických osôb starších ako 18 rokov, občianske združenie alebo nezisková organizácia,“ doplnil mestský úrad.
