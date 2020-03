Levice z preventívnych dôvodov dočasne zrušili charitatívnu zbierku

Levice 10. marca (TASR) – Mesto Levice z preventívnych dôvodov dočasne ruší jarnú charitatívnu zbierku pre rodiny v hmotnej núdzi. Zrušenie zbierky bude trvať až do odvolania, informovalo vedenie mesta.



Levická radnica organizovala charitatívnu zbierku v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníčkami. Mesto vyzvalo ľudí, aby darovaním vecí, ktoré už nepotrebujú, pomohli tým, ktorí sa ocitli v ťažkej sociálnej situácii. Pôvodne mala zbierka trvať do konca mája, ľudia mohli darovať nepotrebné zachovalé detské hračky, školské potreby, detské, dámske a pánske oblečenie, ako aj posteľnú bielizeň či vybavenie do domácnosti.