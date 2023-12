Vydražili rekordnú sumu:V Leviciach sa konala benefičná aukcia obrazov

Levice 6. decembra (TASR) - Benefičná aukcia obrazov Art for Help v Leviciach vyniesla tento rok rekordnú sumu. Ako uviedla radnica, na 15. ročníku podujatia sa podarilo predať obrazy za 6290 eur. "Ide o najviac získaných financií v histórii podujatia," skonštatovali organizátori.



Aukcia sa konala 3. decembra v koncertnej sále Tekovského múzea v Leviciach. Celkovo na ňu venovalo 55 umelcov 57 výtvarných diel. "Do dražby sa zapojilo 31 licitujúcich zo Slovenska i zahraničia. Finančné príspevky rozdelí komisia sociálne slabším rodinám, seniorom a odídencom v levickom regióne," informoval mestský úrad.



Prvý ročník aukcie sa uskutočnil v roku 2007, keď do nej venoval svoje obrazy zakladateľ myšlienky Jozef Kanyuk. "Záujem o ňu každoročne stúpa, či už zo strany umelcov, ale aj zo strany licitujúcej verejnosti. Od roku 2007 do roku 2023 sa vydražilo celkom 50.928 eur, darovaných bolo 658 umeleckých diel od 207 umelcov z 13 štátov sveta," dodali organizátori.