Nemocnica v Leviciach bojuje s nedostatkom krvi

Levice 18. januára (TASR) - Nemocnica Agel v Leviciach bojuje s nedostatkom krvi. Chýbajú všetky krvné skupiny, akútne však potrebuje najmä darcov s krvnou skupinou 0 negatív, upozornil primár hematológie a transfuziológie Jozef Varga.



Zásoby krvi je ťažké hodnotiť, tvrdí laborantka hematológie a transfuziológie Uršuľa Macaláková. "V istom momente jej môžeme mať dostatok, o pár minút to už nemusí byť pravda. Všetko závisí od individuálneho stavu, potrieb pacienta a situácie," skonštatovala.



V roku 2022 zaevidovali v levickej nemocnici takmer 2100 odberov krvi. V minulom roku ich bolo takmer 2000, z toho 122 od prvodarcov.



Na darovanie krvi v levickej nemocnici sa môžu záujemcovia objednať telefonicky každý pracovný deň na číslach 036/6312804 alebo 036/6379496 v čase od 7.00 do 15.00 h. Odber krvi u darcov sa realizuje raz týždenne, vždy v utorok počas pracovných dní v čase od 7.00 do 11.00 h.