V levickej nemocnici opätovne narástol počet pacientov s koronavírusom

Levice 4. februára (TASR) - Nemocnica Agel Levice zaznamenala za uplynulý týždeň opätovný nárast hospitalizovaných pacientov s novým koronavírusom. V nemocnici aktuálne leží 12 pacientov, v okrese bolo pozitívne otestovaných 1456 ľudí. Nemocnica prijala opatrenia, aby zvládla výpadok svojich zamestnancov, ako aj nápor na mobilné odberové miesta na testovanie verejnosti, informovala námestníčka nemocnice Helena Dudášová. Pred nemocnicou bol v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom postavený špeciálny stan na triáž pacientov.



Aktuálnu vlnu pandémie v Levickom okrese charakterizuje prevaha variantu omikron. Podľa Dudášovej je pozitívne, že zatiaľ nemá ťažký vplyv na nemocnicu, ani fatálne následky pre pacientov. Desať pacientov je umiestnených na štandardných lôžkach s podporou kyslíka, jeden pacient leží na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny a jeho priebeh ochorenia si vyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. „Jednu pacientku máme aj na gynekologicko-pôrodníckom oddelení,“ povedala Dudášová.



O náraste prípadov svedčí aj 42-percentná pozitivita v prípade RT-PCR testov. Na druhej strane eviduje nemocnica pokles záujmu o vakcináciu, a to najmä prvou dávkou. Vzhľadom na očakávaný nápor pacientov nemocnica vo štvrtok (3. 2.) v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom pripravila triážny stan. „Všetci pacienti, ktorí prídu do nemocnice, musia prejsť triedením, kde bude posúdený ich zdravotný stav, symptómy a ďalšia liečba, odoslanie do odborných ambulancií či na priamu hospitalizáciu,“ uviedla Dudášová.