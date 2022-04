Levická nemocnica obnovila normálnu činnosť chirurgie a traumatológie

Levice 4. apríla (TASR) – Pandemická situácia v Nemocnici Agel Levice sa výrazne zlepšila. Počas predchádzajúcich týždňov mala nemocnica veľké množstvo pacientov s COVID-19, mnohí zamestnanci boli z dôvodu tohto ochorenia práceneschopní, čo si vyžiadalo viaceré organizačné opatrenia.



„Môžem potvrdiť, že sme zaznamenali predovšetkým pokles počtu zamestnancov, ktorí z dôvodu nového koronavírusu dočasne vypadli. Kým minulý týždeň chýbalo takmer 50 zamestnancov, aktuálne je to 27 zamestnancov. To nám umožnilo opätovne obnoviť normálnu a samostatnú činnosť oddelenia chirurgie a traumatológie, ktoré boli dočasne zlúčené,“ potvrdil riaditeľ nemocnice Ján Belanský.



V nemocnici v súčasnosti poskytujú zdravotnú starostlivosť 23 pacientom na kyslíkovom lôžku, traja sú umiestnení na umelej pľúcnej ventilácii a jeden pacient je hospitalizovaný na pediatrii. Nemocnica sa v zmysle príkazu ministra zdravotníctva vracia do druhej fázy reprofilizácie a postupne chce naplno rozbehnúť aj plánovanú operatívu.



Zlepšuje sa aj celková situácia v regióne. Podľa údajov z regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa čísla nových prípadov znížili zhruba z 1200 na 770 za uplynulý týždeň. V súvislosti so situáciou na Ukrajine nemocnica za uplynulý týždeň urgentne ošetrila troch Ukrajincov a v nemocnici našli prácu traja ukrajinskí zdravotníci. „Ide o dvoch lekárov a jednu sestru. S ukrajinskými kolegami máme skúsenosť už z minulosti a veľmi sa nám osvedčili,“ skonštatoval Belanský.