Levická nemocnica získala do prístrojového vybavenia novú gama sondu

Levice 6. októbra (TASR) - Nemocnica Agel Levice získala do svojho prístrojového vybavenia na chirurgii novú gama sondu. Prístroj má zásadný význam pre chirurgiu zhubných nádorov prsnej žľazy a kože. Nemocnica vďaka nej poskytuje komplexnú starostlivosť pre ženy od úvodného vyšetrenia lekárom až po chirurgiu nádorov prsníkov. Informoval o tom námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť Peter Macho.



Podstata gama sondy spočíva v tom, že dokáže presne určiť miesto s podozrivými uzlinami, a to tak, že vyhľadáva rádioizotopy v lymfatických uzlinách. Rádioizotop je rádioaktívna látka, ktorá sa pacientke aplikuje do blízkosti zisteného pozitívneho ložiska. Rádioizotop prechádza do spádových lymfatických uzlín a pomocou gama sondy ich je možné identifikovať a následne operačne odstrániť za účelom histologizácie.



Podľa primára Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia nemocnice v Leviciach Gabriela Mančíka je karcinóm prsníka najčastejším typom rakovinového ochorenia u žien, tvorí 27 percent zo všetkých zhubných nádorov. Celoživotné riziko vzniku karcinómu prsníka u žien na Slovensku je jeden prípad na 20 žien. Podľa skúseností Mančíka vo včasných štádiách je rakovina prsníka zvyčajne bezbolestná, v mnohých prípadoch je prvým príznakom hrčka v prsníku, asymetria prsníkov, vtiahnutá bradavka, zmena farby kože alebo ekzém či výtok z bradavky, hrčka v pazuche alebo v nadkľúčovej oblasti.