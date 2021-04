Levická nemocnica zrealizovala minulý týždeň 64 operácií

Levice 26. apríla (TASR) – Nemocnica Agel Levice postupne zvyšuje počet plánovaných operácií, čo jej umožňuje pozitívny vývoj pandemickej situácie. Tá je stabilizovaná, na bežnom kyslíkovom lôžku sa aktuálne nachádza 11 pacientov, jeden je napojený na umelú pľúcnu ventiláciu a dvaja na neinvazívnu ventiláciu. Nemocnica už piaty týždeň po sebe nemá žiadneho zamestnanca pozitívneho na COVID-19, dvaja zostávajú v preventívnej karanténe, zhodnotil situáciu v nemocnici jej riaditeľ Ján Belanský. Levickí zdravotníci sa pripravujú na spustenie veľkokapacitného vakcinačného centra.



Nemocnica počas uplynulého týždňa zrealizovala 64 operácií, podiel plánovaných operácií by sa mal postupne zvyšovať. „Odložených výkonov sú stovky, bude potrebná trpezlivosť a pochopenie pacientov, napriek nášmu maximálnemu úsiliu to nepôjde okamžite,“ upozornil riaditeľ nemocnice.



Za uplynulý týždeň nemocnica vykonala 188 PCR testov, z ktorých bolo pozitívnych 20 testovaných, a 2125 antigénových testov s pozitivitou len v štyroch prípadoch. Tieto výsledky potvrdzujú, že pandémia v regióne je na ústupe, skonštatoval Belanský.



Nemocnica za uplynulý týždeň zaočkovala 3150 ľudí a pripravuje sa na plánované spustenie veľkokapacitného očkovacieho centra. „Na základe rokovaní s Nitrianskym samosprávnym krajom chystáme spustenie veľkokapacitného vakcinačného centra s termínom pravdepodobne od 8. mája. Umiestnené by malo byť priamo v nemocnici, čo si z našej strany vyžaduje viaceré organizačné opatrenia, prípravu priestorov, zdravotníkov aj farmaceutov,“ priblížil riaditeľ nemocnice.