Nemocničná lekáreň v Leviciach môže vychovávať mladých farmaceutov

Levice 25. mája (TASR) – Nemocničná lekáreň v Leviciach sa stala výučbovou lekárňou pre študentov farmácie. Štatút jej pridelila Slovenská lekárnická komora. „Vďaka tomuto štatútu je možné, aby sa študenti v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia uchádzali v tejto lekárni o odbornú prax,“ potvrdila vedúca nemocničnej lekárne Andrea Šebová. Na výkon povinnej praxe v lekárni, ktorá sa nachádza v priestoroch levickej nemocnice, sa môžu študenti prihlásiť od mája tohto roka.



Na to, aby lekáreň získala titul výučbovej, musela spĺňať personálne, technické a logistické kritériá. V uplynulom roku boli priestory lekárne s rozlohou takmer 250 štvorcových metrov zrekonštruované. Rekonštrukcia zahŕňala vybudovanie nových priečok a kompletnú výmenu zariaďovacích predmetov, výmenu pôvodných dverných zárubní, dverí, okien. Zároveň bola vykonaná výmena obkladov, podlahových krytín, malieb a náterov. Spoločnosť Agel SK, do siete ktorej Nemocnica Levice patrí, investovala do nových priestorov vyše 100.000 eur.