Nikto zo 47 testovaných obyvateľov Ladislavovho dvora nemá COVID-19

Levice 27. apríla (TASR) – Všetkých 47 otestovaných obyvateľov lokality Ladislavov dvor v Leviciach má negatívne výsledky na ochorenie COVID-19. Potvrdilo to vedenie mesta.



Obyvateľov rómskej komunity testovali v piatok (24.4.). Testovanie zabezpečovali Ozbrojené sily SR v spolupráci so štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny. Súčinnosť poskytlo aj mesto Levice prostredníctvom mestskej polície, terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníkov komunitného centra.



Osada Ladislavov dvor je od mesta vzdialená približne štyri kilometre, žije v nej prevažná časť rómskej komunity. V roku 2002 bolo v lokalite odovzdaných do užívania 32 nových bytov v štyroch domoch, o päť rokov neskôr k nim pribudlo ďalších osem nájomných bytov. Oficiálne je v lokalite nahlásených zhruba 130 ľudí, reálne je však ich počet vyšší.