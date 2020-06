Levičania petíciou protestujú proti vymenovaniu nového riaditeľa múzea

Levice 12. júna (TASR) – Obyvatelia Levíc protestujú proti vymenovaniu Romana Hradeckého za riaditeľa Tekovského múzea v Leviciach poslancami Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Proti nástupu nového riaditeľa spísali petíciu, ktorú do piatka podpísalo 1162 občanov. Petičné hárky s podpismi odovzdali členovia petičného výboru na Úrade NSK.



„Predseda NSK Milan Belica sa stretol so zástupcami petičného výboru. Petícia bude vybavená v súlade so zákonom,“ potvrdila hovorkyňa predsedu NSK Oľga Prekopová.



Signatári petície žiadajú poslancov NSK, aby prehodnotili svoje rozhodnutie a zvolali nové výberové konanie, kde by sa mohli o post riaditeľa múzea uchádzať kvalitní odborníci, priebojní manažéri s čistým štítom. Tieto kritériá podľa nich novovymenovaný riaditeľ Tekovského múzea Roman Hradecký nespĺňa.



„Nedávno bol prepustený z pozície riaditeľa Stredoslovenského múzea za závažné porušovanie všeobecne záväzných nariadení. Manažérsky a morálne zlyhal, jeho politická história je nezlučiteľná s modernými demokratickým hodnotami,“ skonštatoval Dušan Peter, jeden z organizátorov petície.



Poslanci NSK odvolali 14 riaditeľov kultúrnych inštitúcií z ich postov v októbri minulého roka. K tomuto kroku došlo na základe analýzy, v ktorej odborníci z akademického prostredia hodnotili výkonnosť inštitúcií a plnenie ich úloh. Pred samotným hlasovaním o hromadnom odvolávaní riaditeľov viacerí poslanci upozornili na neštandardný postup. Nepáčilo sa im, že autori analýzy si dali podmienku, aby zostali v anonymite a ich mená neboli zverejnené. Kritizovali tiež, že analýzu odborníkov nemali k dispozícii a vôbec nevedeli, z akých dôvodov majú byť riaditelia múzeí, knižníc, osvetových stredísk či divadla odvolaní.



Na uvoľnené pozície bolo vypísané výberové konanie. O výsledku výberového konania na funkciu riaditeľa Tekovského múzea v Leviciach rozhodla výberová komisia, ktorú schválilo Zastupiteľstvo NSK. Do výberového konania sa prihlásili dvaja uchádzači, ktorí splnili podmienky a boli pozvaní na výberové konanie.



„Výberová komisia po zhodnotení priebehu výberového konania odporučila predsedovi NSK navrhnúť Zastupiteľstvu NSK vymenovať do tejto funkcie Romana Hradeckého, víťazného kandidáta. Pri výbere kandidáta výberová komisia postupovala štandardným spôsobom ako pri všetkých ostatných výberových konaniach na funkciu riaditeľa organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. V zmysle zákona o samosprávnych krajoch o vymenovaní Romana Hradeckého za riaditeľa Tekovského múzea v Leviciach rozhodlo Zastupiteľstvo NSK v máji tohto roka,“ skonštatovala Prekopová.