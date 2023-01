Levice od budúceho týždňa začnú so zberom vianočných stromčekov

Levice 8. januára (TASR) - Mesto Levice začne v pondelok (9. 1.) so zberom vianočných stromčekov. Ako informoval magistrát, pokračovať bude až do 7. februára.



Obyvatelia mesta môžu stromčeky ukladať vedľa ohradených stojísk kontajnerov. Samotný zber bude prebiehať vždy v pondelok a utorok. "Obyvatelia rodinných domov môžu živé vianočné stromčeky zužitkovať napríklad na štiepku či palivo. Ak takúto možnosť nemajú, môžu orezané vetvičky zo stromčeka vložiť do hnedej nádoby na biologický odpad, kmeň si odložiť a vyložiť pred nehnuteľnosť pri jarnom zbere zeleného odpadu," informoval magistrát.



Mestský úrad zároveň pripomenul, že vianočné stromčeky je možné odviezť aj na zberný dvor na Mochovskej ulici. "Takto zozbierané stromčeky budú kategorizované ako bioodpad. Zo stromčeka je preto potrebné odstrániť ozdoby, cukrovinky vrátane obalov a kovové háčiky," uviedla radnica.