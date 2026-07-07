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Odsúdení v Leviciach vystavujú svoje obrazy v priestoroch synagógy

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Výstava je výsledkom spolupráce ústavu v Želiezovciach a Mestského kultúrneho strediska Levice. Ponúka nielen umelecký zážitok, ale aj priestor na zamyslenie sa nad významom resocializácie odsúdených.

Autor TASR
Levice 7. júla (TASR) - V priestoroch synagógy v Leviciach vystavujú svoje diela odsúdení z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach. Návštevníci si môžu pozrieť 28 obrazov, ktoré vznikli v rámci kultúrno-osvetovej činnosti, informoval Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). Výstava potrvá do 20. júla.

Výstava je výsledkom spolupráce ústavu v Želiezovciach a Mestského kultúrneho strediska Levice. Ponúka nielen umelecký zážitok, ale aj priestor na zamyslenie sa nad významom resocializácie odsúdených. Je dôkazom toho, že tvorivosť, odhodlanie a chuť na sebe pracovať dokážu rozvíjať osobnosť aj počas výkonu trestu, konštatoval ZVJS.
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