Organizačnými zmenami chcú Levice dosiahnuť zefektívnenie činností

Levice 2. mája (TASR) – Mesto Levice upozorňuje občanov na organizačné zmeny na levickom mestskom úrade. Od začiatku mája prišlo k zmene organizačnej štruktúry. "Menia sa nielen názvy niektorých oddelení, ale dochádza aj k presunu agendy medzi niektorými oddeleniami alebo medzi zamestnancami," informovala Adriana Macáková z mestského úradu. Z dôvodu sťahovania sa zamestnancov, prípadne z dôvodu zaúčania sa do novej agendy žiada radnica občanov o trpezlivosť a pochopenie, všetky zmeny sa uskutočňujú za plnej prevádzky úradu.



Cieľom organizačných zmien na mestskom úrade je dosiahnuť, aby boli všetky činnosti úradu realizované systematicky, funkčne a efektívne. Radnica chce zároveň zjednodušiť, sprehľadniť a urobiť dostupnejšími tieto činnosti pre bežných ľudí. Tretím cieľom je posunúť mesto Levice na vyššiu úroveň z hľadiska marketingu, propagácie, a urobiť ho atraktívnejším z pohľadu cestovného ruchu.



Prvou zmenou, ktorá by mala umožniť lepší prístup k službám mestského úradu, je možnosť vybaviť základné veci, prípadne získať požadované informácie aj počas obednej prestávky. V čase od 11.30 do 12.30 h je na každom oddelení zabezpečená služba.