Levice organizujú zbierku pre rodiny v hmotnej núdzi

Levice 10. marca (TASR) – Levická radnica organizuje v spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníčkami jarnú charitatívnu zbierku pre rodiny v hmotnej núdzi. Mesto vyzvalo ľudí, aby darovaním vecí, ktoré už nepotrebujú, pomohli tým, ktorí sa ocitli v ťažkej sociálnej situácii.



Darované veci môže verejnosť až do konca mája nosiť do kancelárie terénnej sociálnej práce na Poľnej ulici. „Pomôcť môžete darovaním nepotrebných zachovalých detských hračiek, školských potrieb, detského, dámskeho a pánskeho oblečenia, ako aj posteľnej bielizne či vybavenia do domácnosti,“ informoval magistrát.