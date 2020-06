Ornitológovia spozorovali pri Levických rybníkoch žeriava popolavého

Levice 3. júna (TASR) – V chránenom areáli Levické rybníky spozorovali ornitológovia žeriava popolavého. Dvoch mohutných vtákov prelietavajúcich ponad mestom si prvýkrát začiatkom jari všimol Peter Hoffmann, ornitológ a herpetológ, ktorý sa roky venuje živej prírode Levíc. „Pokladal som ich za bocianov, odfotil som si ich. Až pri detailnom rozbore fotografií som zistil, že sú to žeriavy. Veľmi ma to prekvapilo, tento vták až doteraz nebol na tomto území zaznamenaný,“ skonštatoval Hoffmann. Žeriavy smerovali podľa jeho slov na sever.



V máji opäť spozoroval dvojicu žeriavov, tentoraz na sústave Levických rybníkov. Jeho pozorovanie potvrdil aj ďalší ornitológ Štefan Čambal. „V chránenom areáli som videl žeriava zhruba v marci. Prekvapilo ma to a hoci som mal fotoaparát, nestihol som jeho prítomnosť zdokumentovať. Som presvedčený, že išlo o unikátne prvé takéto pozorovanie v Leviciach,“ potvrdil Čambal. O deň neskôr už žeriavy v lokalite nenašiel, no počul ich hlas počas nočného prelietavania nad mestom.



Žeriav popolavý je pomerne veľký druh vtáka na vysokých nohách, o niečo väčší ako bocian. Tento druh je však inak sfarbený, je bledosivý s tmavosivými koncami krídel. Dospelé jedince majú nad zobákom čierne sfarbenie s červenou čiapočkou, ktorá prechádza do bielej farby na zadnej strane krku.



Na Slovensku žeriav popolavý pravidelne hniezdil do konca 19. storočia. Prvé opätovné hniezdenie bolo zaznamenané po vyše 100 rokoch v roku 2009 na Senianskych rybníkoch na východe Slovenska. Odvtedy počet hniezdiacich lokalít žeriava na Slovensku rastie, žeriavy zaznamenali aj na Záhorí, v okolí Oravskej priehrady a najnovšie aj v Jurskom Šúre pri Bratislave. Na ploche Levických rybníkov ornitológovia naposledy spozorovali jedného zo žeriavov v utorok (2. 6.). „Či sa tu len zastavujú alebo si biotop vyhliadli aj na pobyt, prípadne hniezdenie, zatiaľ nevieme. To ukáže až čas,“ povedal Čambal.