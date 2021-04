V levickej nemocnici klesá počet pacientov s COVID-19

Levice 19. apríla (TASR) – Pozitívny trend vývoja pandemickej situácie v Nemocnici Agel v Leviciach pokračuje už tretí týždeň po sebe. Počet pacientov s novým koronavírusom opäť poklesol, noví pacienti pribúdajú len sporadicky. Nemocnica nemá už mesiac žiadneho zamestnanca s ochorením COVID-19, dvaja zostávajú v preventívnej karanténe, potvrdil riaditeľ nemocnice Ján Belanský.



Na bežnom lôžku sa zdravotníci v levickej nemocnici v súčasnosti starajú o 12 pacientov s novým koronavírusom, ďalší dvaja sú na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Jeden z nich si vyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. „Rastie nám však tlak na hospitalizáciu tzv. necovidových pacientov so závažnými diagnózami,“ zhodnotil Belanský.



Dôležitým krokom, ktorý odobrilo Ministerstvo zdravotníctva SR, bude postupné spustenie plánovaných operácií. „Len za prvý štvrťrok sme odložili zhruba 300 plánovaných zákrokov, ktoré vzhľadom na pandemickú situáciu museli počkať. Samozrejme, sa ich nedá realizovať naraz, je to obrovský nápor na zdravotnícky personál, ktorý rok nemal dovolenky ani žiadny oddych,“ povedal riaditeľ nemocnice.



Prioritou nemocnice okrem poskytovania zdravotnej starostlivosti zostáva aj vakcinácia. Očkuje sa vakcínou konzorcia Pfizer/BioNTech, a to vo vakcinačnom centre priamo v nemocnici a prostredníctvom výjazdových tímov. „Od mája by sme radi zvýšili číslo denných vakcinácií tak v nemocnici, ako aj v rámci výjazdových tímov. Záleží však na tom, či nám budú schválené zvýšené dodávky vakcín. Tento týždeň by sme chceli dotiahnuť všetky organizačné záležitosti súvisiace so spustením veľkokapacitného vakcinačného centra v Leviciach,“ dodal Belanský.