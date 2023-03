Po obnove sa nemocnica v Leviciach má zmeniť na monoblokový typ

Levice 7. marca (TASR) – Nemocnica Agel Levice chce z plánu obnovy realizovať komplexnú rekonštrukciu šesťpodlažnej budovy lôžkového pavilónu s následnou centralizáciou všetkých oddelení do tzv. monobloku. Zároveň pripravuje vybudovanie priestorov hot floor - centrálneho pracoviska operačných sál a intenzívnej medicíny. Pre pacientov, ktorí poznali nemocnicu v jej doterajšej podobe, sa má zmeniť takmer všetko.



"Prepoja sa doterajšie nové pracoviská, ako sú urgentný príjem a operačné sály, so všetkými nosnými oddeleniami nemocnice. Pacient bude pod jednou strechou v starostlivosti všetkých odborníkov s patričným vybavením, starostlivosťou, najmodernejšími metódami diagnostiky a liečby," povedal riaditeľ nemocnice Ján Belanský. Rekonštrukciou prejde 170 lôžok.



Výsledkom tejto historicky najväčšej rekonštrukcie nemocnice bude zvýšenie komplexnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, skrátenie priemernej doby hospitalizácie na akútnych oddeleniach.



Rekonštrukcia ďalej umožní zlepšenie materiálno-technického vybavenia, reorganizáciu ústavnej starostlivosti, zmenu logistiky poskytovaných diagnostických a liečebných výkonov. Umožní nemocnici zvládnuť zvýšený počet pacientov, ktorí budú smerovať do nemocnice za poskytnutím akútnej zdravotnej starostlivosti z okolitých komunitných nemocníc nachádzajúcich sa v regionálnom dosahu levickej nemocnice, skonštatoval Belanský.



Nemocnica Agel Levice má byť jednou z ôsmich nemocníc, ktoré by mali získať finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR na veľké investičné projekty. Vyhodnotenie výzvy zverejnil minulý týždeň rezort zdravotníctva. Dočasne poverený premiér Eduard Heger, ktorý aktuálne riadi aj rezort zdravotníctva, však avizoval, že výsledky výzvy dá preveriť. Levická nemocnica by mala z plánu obnovy získať 56,580 milióna eur s DPH.