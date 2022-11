G. Mančík komentuje pokles predčasne narodených detí v Leviciach

Levice 18. novembra (TASR) – Všeobecný trend poklesu počtu predčasných pôrodov zaznamenali aj v Nemocnici Agel Levice. Potvrdil to primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Gabriel Mančík. Dôvodom je podľa neho dôsledné sledovanie gravidity u žien, prevencia a lepšia liečba pri zistení akýchkoľvek komplikácií. Najdôležitejším krokom však bolo zavedenie centralizovanej starostlivosti o predčasne narodené deti.



Mamičky, u ktorých je predpoklad predčasného pôrodu alebo už prichádzajú do nemocnice na pôrod pred termínom, sú odosielané na vyššie špecializované pracoviská. Tie im poskytujú komplexnú starostlivosť na úrovni koncovej nemocnice.



"Samozrejme, ak to rodička nestihne, pôrod sa zrealizuje u nás a následne je bábätko preložené do neonatologického centra," skonštatoval primár. Práve tento postup je podľa jeho vyjadrenia dôvodom, prečo sa v liečbe predčasne narodených detí dosahujú skvelé výsledky.



V levickej nemocnici bolo minulý rok z celkovo 1162 pôrodov predčasne narodených 56 detí. Z nich bolo do neonatologického centra preložených 27 novorodencov. Príčiny predčasného pôrodu sú podľa Mančíka rôzne, väčšinou sa samotné bábätko vypýta na svet skôr, dôvody bývajú aj zdravotné na strane mamičky.