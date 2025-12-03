< sekcia Regióny
Levice podporia z participatívneho rozpočtu projekty obyvateľov
Výzvu na podávanie projektov oficiálne vyhlási primátor Ján Krtík 1. januára 2026.
Autor TASR
Levice 3. decembra (TASR) - Mesto Levice ponúkne aj v roku 2026 financie z participatívneho rozpočtu určené na verejnoprospešné projekty. Ako informoval mestský úrad, výzvu na podávanie projektov oficiálne vyhlási primátor Ján Krtík 1. januára 2026.
Radnica je pripravená podporiť projekty obyvateľov mesta, ktoré majú potenciál zlepšiť kvalitu života v Leviciach. „Participatívny rozpočet dáva verejnosti jedinečnú príležitosť priamo sa podieľať na rozhodovaní o tom, ako bude časť mestských financií využitá. Či už ide o skrášlenie verejných priestranstiev, podporu komunitných aktivít alebo zlepšenie voľnočasových možností. Každý dobrý nápad má šancu zmeniť Levice k lepšiemu,“ pripomenul mestský úrad.
Mesto už na svojej webovej stránke zverejnilo vzorový formulár na podávanie žiadostí. „Chceme aj takto uľahčiť prípravu projektových zámerov. Vzorový formulár slúži ako ukážka toho, ako bude oficiálna žiadosť vyzerať. Záujemcovia si tak môžu svoje projekty pripraviť vopred a po vyhlásení výzvy ich len doplniť a oficiálne podať. Týmto krokom chceme podporiť čo najširšiu účasť verejnosti a dať občanom dostatok času na premyslenie kvalitných a realizovateľných návrhov,“ doplnila radnica.
