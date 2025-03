Levice pokračujú v terénnej sociálnej práci, evidujú 135 klientov

Levice 6. marca (TASR) - Mesto Levice pokračuje v druhej etape národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Jeho prvá etapa sa začala v roku 2017, ukončená bola na jeseň 2019. Terénna sociálna pracovníčka a terénna pracovníčka evidujú v Leviciach aktuálne v druhej fáze projektu 135 klientov, informovala radnica.



Projekt je zameraný na prácu s Rómami, ktorí žijú najmä v lokalite Ladislavov dvor a na Koháryho ulici v Leviciach. Jeho cieľom je motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov prostredníctvom spoločnej aktivity. Realizácia projektu je podporovaná z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.



Od začiatku augusta 2023 sa mesto Levice zapojilo do nového projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá, ktorý potrvá do konca januára 2029. Projekt je zameraný na prácu s marginalizovanými rómskymi komunitami žijúcimi na Ladislavovom dvore a na Koháryho ulici a na ľudí bez domova.



Cieľom projektu je motivácia a aktivizácia jednotlivcov a rodín na riešenie problémov prostredníctvom spoločnej aktivity. Intervencie terénnych sociálnych pracovníčok a terénnej pracovníčky sú zväčša zameraná na oblasť zamestnanosti, bývania, zdravia, zmiernenie sociálno-patologických javov, financií a hospodárenia, vzdelávania a spoluprácu so školami a inštitúciami sociálneho zabezpečenia.